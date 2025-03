"Si incontrano solo per far confusione"

"Quando ero piccolo io non era così, ma neanche quando lo era mio figlio. La delinquenza è aumentata tantissimo in tutta Italia e quindi anche in Riviera, dove ogni estate arrivano migliaia di turisti. Vedo tanti italiani di seconda generazione darsi appositamente appuntamento a Rimini, Riccione o Cattolica per fare confusione, dare fastidio agli altri e magari danneggiare negozi e ristoranti. E le forze dell’ordine? A volte non possono fare più di tanto e non riescono a garantire un quieto vivere per i cittadini e i turisti. Ho sentito molti di questi ultimi decidere di non venire più in Riviera perché per loro la sera è pericoloso anche fare una passeggiata".