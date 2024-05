Si innamora della cugina e diventa il suo stalker

Perde la testa per la cugina e si trasforma nel suo stalker. Non sono bastati gli arresti e una condanna diventata definitiva, a tenere un 32enne originario della provincia di Avellino lontano dalla giovane parente residente nel Riminese e dalla famiglia di lei. Nonostante i suoi trascorsi, lo scorso aprile l’uomo è tornato nuovamente a tormentare la povera vittima, rendendo la sua vita impossibile e costringendola ad uscire solo in compagnia di altre persone per paura di incrociarlo lungo la strada. Nel 2015 la macalpitata era già stata vittime delle attenzioni morbose del cugino, che aveva incominciato a tempestarla di minacce, sia di persone, che attraverso sms o messaggi su Facebook. Una vera e propria persecuzione, che aveva raggiunto l’apice quando l’uomo si era presentato sotto casa della cugina e aveva fatto esplodere delle bombe carta al solo scopo di intimidirla, senza contare gli insulti e le minacce rivolte non solo a lei ma anche agli altri componenti della famiglia. Un escalation che aveva fatto scattare una denuncia nei confronti del 32enne, poi condannato in via definitiva nel 2016 e poi nel 2022. Nel 2022 le condotte vessatorie sarebbero però riprese, e la giovane riminese si era ritrovata nuovamente nel mirino del suo stalker insieme ai parenti. Ormai la donna credeva di aver finalmente chiuso quel capitolo drammatico della sua vita, e che il cugino l’avrebbe finalmente lasciata in pace. Una speranza che si era però infranta lo scorso aprile, quando l’uomo aveva fatto ritorno in provincia di Rimini, iniziando a gironzolare attorno al negozio della famiglia oppure recandosi allo stadio per parlare con il fratello di lei e convincere la famiglia a perdonarlo. Il 32enne avrebbe pedinato la cugina anche durante un’uscita con le amiche, seguendola fino al bowling, venendo però allontanato dalla sicurezza. Tutte queste motivazioni hanno spinto la parte offesa a presentare una nuova querela a carico del parente. Il giudice di Rimini ha quindi applicato al 32enne il divieto di avvicinamento (con braccialetto elettronico). Il pm Davide Ercolani, che coordina le indagini ai carabinieri, aveva chiesto l’arresto, visti i trascorsi dell’uomo. L’indagato, difeso dall’avvocato Umberto De Gregorio, nel frattempo si è recato all’estero, ma nei giorni scorsi – sapendo che le forze dell’ordine lo cercavano - si è presentato spontaneamente al commissariato di polizia del Brennero, dove gli è stato notificato il provvedimento.