Si moltiplicano i taxi nella città. Nuove licenze, sono 23 le richieste

Voglia di taxi. Nonostante le rimostranze avanzate dalla Cooperativa dei taxisti sul bando del Comune di Rimini per aumentare le licenze di un venti per cento, l’iter è ormai arrivato in fondo e l’aumento ci sarà. Sono 14 le licenze in palio, equivalenti al 20% di quelle presenti ad oggi, ovvero 71. E’ questo il massimale posto dal decreto legge risalente all’ottobre del 20023. Ieri alle 13 scadeva il bando pubblico per presentare le proposte. Sono giunte in municipio 23 richieste, molte più delle licenze disponibili.

Per altro all’interno del bando erano previsti paletti ben definiti che andavano nella direzione di incentivare e agevolare il trasporto di persone con disabilità motoria, oltre alla necessità di considerare l’impatto ambientale dei mezzi che macineranno quotidianamente chilometri sul territorio.

Delle 14 licenze disponibili 5 sono riservate a taxi adeguatamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità motoria. Mentre per rispondere alle esigenze di un potenziamento della mobilità sostenibile in città, tutte le licenze saranno vincolate all’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, con emissioni comprese tra 0 e 135 grammi per chilometro.

Un altro elemento critico su cui gli albergatori più volte hanno alzato la voce è riferito alla difficoltà di contattare il servizio taxi. Su questo aspetto il bando prevede l’obbligo per i titolari di garantire il servizio di prenotazione tramite chiamata telefonica, messaggistica e app per smartphone, da garantire sette giorni su sette, 24 ore su 24. Ciò significa che il servizio deve essere contattabile sempre, anche nelle ore notturne.

Raccolte le richieste, ora si passa alla fase dell’esame vero e proprio. Il concorso, spiegano dall’amministrazione comunale, è strutturato con due prove: una scritta e una orale. Entrambe prevedono il superamento di una soglia minima di idoneità. "Le prove valuteranno la conoscenza del regolamento comunale, la geografia del territorio, i principali luoghi di interesse turistico, le infrastrutture chiave, una lingua straniera e le competenze comportamentali richieste in situazioni di emergenza o incidenti". Chi supererà gli esami entrerà in graduatoria e i primi 14 vedranno realizzarsi il proprio desiderio di diventare taxisti in città. Quattordici taxi in più sulle strade dell’intera città di Rimini non stravolgeranno il servizio, ma sono quella risposta che da anni Federalberghi a Confcommercio chiedono per potenziare un servizio a detta delle categorie troppo limitato soprattutto in occasione di grande fiere, eventi e manifestazioni che si svolgono a Rimini durante tutto l’anno.

a.ol.