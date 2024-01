Si muovono le pale . Il parco eolico avanza

Eppur si muove. Anche se non è proprio una folata vigorosa, il passaggio in commissione tecnica al ministero dell’Ambiente del progetto dell’impianto eolico in mare a Rimini presentato da Energia Wind, viene letto come una ventata di ottimismo dalla stessa società. Il progetto è in fase di valutazione di impatto ambientale. L’iter è iniziato il 31 maggio ed è andato avanti con integrazioni chieste dal ministero e da altri enti. Atti a cui la società ha controdedotto con documenti. Ora il sito del ministero dell’ambiente mostra che la commissione tecnica ha espresso il proprio parere. Il progetto ora è passato al vaglio del ministero dei beni cultarali.

Il parere della commissione tecnica non è a oggi consultabile, e dalla società non commentano. Tuttavia appare un passo avanti per il progetto del maxi impianto eolico in mare, non essendo arrivato alcun diniego. Al contrario viene interessato ora il ministero dei beni culturali, anch’esso competente per questa tipologia di impianti. Se si guardano ai tempi delle risposte entro cui il ministero dovrà esprimersi, ci si trova davanti a una scadenza a breve: venti giorni. Tuttavia in casi simili i tempi di attesa sono stati di alcuni mesi. Il progetto di Energia wind è quello noto, con 51 aerogeneratori posti tra le 12 e le 20 miglia dalla costa riminese dislocati in tre archi distanti tra loro poco più di 3 chilometri. Gli aerogeneratori, stando al progetto depositati, saranno alti al massimo 220 metri, con una distanza tra l’uno e l’altro di circa 700 metri. L’impianto avrà a regime una potenza di 330 Megawatt con una produzione annuale capace di alimentare una città con 120mila abitanti.