Si paga di più anche nei parcheggi pubblici

Tornano a salire le tariffe dei parcheggi pubblici non custoditi. La pandemia con le sue limitazioni è ormai un ricordo. E tale sarà anche lo sconto che fino al 31 dicembre riduce le vecchie tariffe dei parcheggi a Riccione. La giunta ha deciso di rivedere le cifre da versare per i parcheggi pubblici non custoditi nel 2023. "Le tariffe tornano ai livelli pre-Covid 19, dopo che negli anni scorsi, per venire incontro alle oggettive difficoltà economiche create dalla pandemia, erano state ridotte" precisano dal municipio.

Le modifiche principali riguardano il parcheggio ex Volta, visto il numero di posteggi interessati dagli aumenti. Per l’area di viale Cortemaggiore, il prezzo degli abbonamenti nel periodo che va dal 20 di maggio al 17 di settembre arriva a 550 euro. È la medesima cifra pagata prima della pandemia. Si tratta di una somma superiore ai 425 euro scritti nella proposta della giunta dello scorso 24 novembre. Per quanto riguarda le condizioni e le tariffe delle aree a parcometro, per il prossimo anno, sempre la giunta aveva proposto aumenti che si aggiravano sul 10% a seconda delle aree interessate. Ad esempio per il parcheggio del XIX Ottobre o il Curiel si passava da 600 euro a 650. Anche in quel caso si trattava di una proposta datata 24 novembre. Nei prossimi giorni si capirà se anche per le aree a parcometro le tariffe torneranno sui livelli pre Covid oppure gli aumenti rimarranno simili alla proposta della giunta del 24 novembre scorso.

Per il momento, tornando ai parcheggi pubblici non custoditi , si pagheranno 630 euro dal 7 aprile al 30 settembre nei 36 posti auto in piazzale Toscanini (ex Puccini), nei 42 in piazzale Marchetti, nei 48 al residence Savioli, infine nei 17 al residence Tulipano in viale Verdi angolo viale Monti.

a. ol.