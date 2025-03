Si parla del futuro della città nell’assemblea della Cna

Si intitola Riccione preview 2032: possibili futuri per la città. E’ l’assemblea pubblica di Cna che si svolgerà domani alle 17,30 all’hotel Corallo di Riccione. Sarà anche l’occasione per il rinnovo delle cariche elettive dell’associazione riccionese. Sarà un momento di incontro tra le imprese associate e l’amministrazione rappresentata dalla sindaca Daniela Angelini e da altri componenti della giunta. Saranno presenti anche il presidente Mirco Galeazzi e il direttore provinciale di Cna Rimini, Davide Ortalli. ‘Riccione preview 2032: possibili futuri per la città’ sarà un confronto rispetto alle principali tematiche inerenti alle tendenze, allo sviluppo e le scelte che la città è chiamata a fare per i prossimi anni. L’introduzione dei lavori sarà affidata a Roberto Corbelli, presidente di Cna Riccione. Al termine del dibattito si voterà per il rinnovo del direttivo.