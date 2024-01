Si parla di clima a Serravalle. La Giunta di Castello, in collaborazione con il sammarinese appassionato di metereologia Luca Gualandra, dopo il successo del primo incontro in cui il pubblico intervenuto ha potuto dialogare con il tecnico metereologo certificato, presidente Ampro Pierluigi Randi, ha organizzato il secondo appuntamento per continuare a parlare di clima e cambiamento climatico. Sabato 27 Gennaio dalle 16, alla sala polivalente-auditorium Little Tony interverrà il geologo Cristiano Guerra, esperto di clima locale, per affrontare il tema del cambiamento climatico a San Marino, attraverso i dati degli ultimi 100 anni, rilevati dalla stazione meteo in territorio.

Durante l’incontro sarà dato spazio anche alla dottoressa Susanna Guttmann che parlerà di stagionalità e malattie neuroimmuni, a Nicola Righi con i consigli per comportamenti domestici a bassa emissione di Co2. Poi ancora Alfredo Manzaroli e la sua attività di piantumazione e Samuele Mazza con la sua musica ‘green’. Un pomeriggio in cui gli esperti relatori risponderanno alla curiosità degli intervenuti e mostreranno attraverso dati tangibili, che cosa sta accadendo al clima della Repubblica di San Marino. L’evento si concluderà con un gustoso rinfresco offerto a tutti i partecipanti.