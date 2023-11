Si parla di ecomafie nell’incontro organizzato da Rete

Countdown per la serata organizzata da Rete sulle ecomafie. Stasera alle 21, alla sala polivalente di Murata, illustri relatori spiegheranno un tema complesso, le cui conseguenze si riverberano innanzitutto sull’ambiente, ma anche sulla vita della popolazione. Introduce il dibattito Adele Tonnini, consigliere di Rete, che chiarirà le motivazioni del tema scelto per la serata e l’impatto su San Marino. Di seguito, Francesco Maria Amoruso, presidente onorario della Pam (Assemblea parlamentare del Mediterraneo), illustrerà le ripercussioni delle attività mafiose nell’area mediterranea e quali azioni sono state intraprese per contrastarle. Poi parola a Gennaro Migliore, già presidente Pam e Patrick Wild, vice presidente del Gruppo antimafia Pio La Torre di Rimini.