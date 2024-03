Si parla di Gaza con Gigi Riva

Dove porterà il conflitto che si sta consumando nella martoriata striscia di Gaza? Questo pomeriggio alle 17 in biblioteca arriverà il giornalista Gigi Riva per un incontro pubblico dal titolo: ‘I Muri del Pianto: Terrasanta senza pace’. Oggi la parola guerra è entrata nel nostro quotidiano, ed è sempre più scontata. Al fronte caldo mediorientale si aggiungono quello ucraino e quello tiepido, ma centrale, in Cina. L’editorialista de L’Espresso dialogherà con il pubblico fornendo spunti per leggere la caduta degli equilibri mondiali. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti.