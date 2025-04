Si parla di lavoro con Vincenzo Colla

Oltre a Edoardo Bennato in concerto sabato alle 18 in piazzale Ceccarini, per il ponte del primo maggio a Riccione giovedì arriveranno il giornalista e scrittore Oliviero La Stella e il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla. La Festa dei lavoratori si aprirà con il tradizionale picnic cittadino nel parco di Villa Lodi Fè, continuerà alle 18, al Palazzo del Turismo con la compagnia Rinaldi/La Gattuta in La Buga - Storia di un minatore, spettacolo teatrale che esplora il tema del lavoro e delle sue implicazioni sociali ed economiche, attraverso la storia della miniera di zolfo di Perticara, la più grande d’Europa, attiva fino al 1964. Servirà a evidenziare una parte spesso dimenticata della storia del lavoro in Italia. La performance prende spunto dalle testimonianze raccolte da Mario Rinaldi, nonno dell’autore del progetto, che ha lasciato un prezioso archivio fotografico e documentale. Assisteranno La Stella e Colla, che a conclusione dialogheranno sul mondo del lavoro in un contesto di globalizzazione e transizione tecnologica. Sabato concerto di Bennato (ingresso libero) e domenica concerto degli artisti di Musincantiere che, alle 16,30 in piazzale Ceccarini celebreranno il quarantesimo anniversario di ‘We are the world’.