Si parla solo di stadio ma non di squadra

Negli ultimi quarant’anni all’interno del mondo sportivo, in particolare calcistico, ha tenuto banco il problema del nostro Romeo Neri divenuto obsoleto ed inadeguato sotto diversi aspetti. Purtroppo la sua esigenza è stata, in un certo qual senso, fagocitata dalla Rimini Calcio per cui gli imprenditori, quelli riminesi e romagnoli, latitavano ed evitavano di impegnarsi per lo scarso afflusso di pubblico ed una ‘mala gestio’ che caratterizzava la conduzione della società. Solo due presidenti, imprenditori e innamorati del calcio, sono riusciti a farci vivere epiche stagioni anche in serie B, mi riferisco a Gaspari ed a Bellavista. Bisogna per altro rammentare che Rimini è stata e credo lo sia ancora per tempo libero e numero di praticanti attività sportive ai primi posti in Italia e quindi non monotematica nei confronti del calcio come avviene in altre città. Ora di fronte alla possibilità per Rimini di dotarsi di un nuovo stadio sono al tempo stesso lieto ma molto perplesso sul fatto che si parli di stadio ma non di squadra, ovvero costruire un team vincente che lo renda indispensabile. Inoltre la partnership per quanto concerne l’ingresso di soci disponibili a finanziarne la realizzazione avviene, se non erro, in un momento successivo. Ciò lascia presagire estenuanti trattative con la municipalità per ristorare il rischio d’impresa.

Alberto Muratori

ex segretario Pri Rimini