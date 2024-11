Si pattina sul lungomare. Luminarie accese da domenica

Parte il 23 novembre ‘Riccione Christmas Sea – Un Natale dal mare’ che si protrarrà per due mesi, fino al 24 gennaio. Fin da sabato s’illuminerà l’Oasi di Babbo Natale, mentre a ridosso delle cabine aprirà il lungomare Ice Park, pista per pattinare su ghiaccio che estendendosi per 1.600 metri quadrati si annuncia come la più ampia d’Italia. Partendo dalla tensostruttura di accoglienza piazzale Roma, arriva fino al Gustavino inglobando aiuole e fontane. Prevista anche l’apertura delle mostre fotografiche ‘I am a woman’ a Villa Franceschi e ‘Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna’ a Villa Mussolini. Domenica 24 novembre, invece, si accenderanno le luminarie natalizie in viale Ceccarini con lo spettacolo di Isabella Fabbri e la performance di ballo a cura di Elena Ronchetti. L’appuntamento è per le 17 nella piazzetta del Faro, con il primo taglio del nastro nel cuore di viale Ceccarini, che per le feste si trasformerà in una Shopping Wave. Nella piazzetta del Faro prenderà vita una delle installazioni più suggestive e amate dai bambini, l’Oasi di Babbo Natale, che trasformerà l’area commerciale in uno scenario marittimo incantato. Non mancheranno la mega slitta di Santa Claus e le installazioni marine degli abitanti. Lo spettacolo delle luci farà da cornice al viaggio sonoro e visivo, guidato dalla sassofonista e compositrice Isabella Fabbri che vanta un suo repertorio classico apprezzato a livello internazionale. Il secondo taglio del nastro è previsto alle 17,30 in piazzale Roma, dove sarà inaugurato uno dei simboli natalizi più amati da grandi e bambini, Riccione Lungomare Ice Park. Lo spazio ricreativo sarà arricchito anche da giochi e attrazioni per bambini che renderanno l’atmosfera ancora più speciale e divertente.

Nives Concolino