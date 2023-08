Si pianterà un albero per ogni nuovo nato

Nuove Istanze d’Arengo bussano alla porta del Consiglio grande e generale. Nei giorni scorsi il parlamento sammarinese ha esaminato e accolto quasi all’unanimità due istanze delle nove all’ordine del giorno: la numero 22 che richiede l’intitolazione di una via, strada o piazza alla Compagnia uniformata delle Milizie è approvata con 33 voti a favore e 1 non votante e la numero 25 per l’introduzione di una normativa che preveda la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato con 34 voti favorevoli e un non votante.