"Si può fare lo sconto sui tavolini"

"I soldi per ridurre la Tari e la tassa di occupazione suolo pubblico ci sono". Azione muove i primi passi con una prossima interrogazione in consiglio comunale nella quale chiederà alla giunta di seguire quanto richiesto da Confcommercio: lo sconto sull’occupazione del suolo pubblico per i locali. "Va accolta la richiesta delle categorie e come Azione siamo pronti ad avanzare una proposta per il reperimento delle risorse. A breve verrà presentato in consiglio comunale il rendiconto relativo al bilancio 2022 che chiuderà con un avanzo libero cioè con fondi da spendere liberamente dal Comune. Crediamo opportuno venga impiegato per la riduzione delle tasse". Azione propone "di usare parte dell’avanzo in un fondo che servirà per la diminuzione della Tari a cittadini ed imprese e parte dovrà essere impiegato per la diminuzione della tassa occupazione suolo pubblico come richiesto dalle categorie". Secondo l’ex assessore al bilancio della precedente amministrazione "l’impiego di questi fondi permetterà una riduzione della tassa sul suolo pubblico già a partire dal periodo pasquale se il rendiconto come auspichiamo verrà portato in Consiglio entro metà marzo".