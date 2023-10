Si ribalta col suv in via Bastioni. Giovane ferito Un giovane riminese è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale in via Bastioni settentrionali: il suo Range Rover Evoque ha sbandato, abbattendo un lampione e ribaltandosi. Intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Fortunatamente nessun altro coinvolto.