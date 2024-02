Si rifiuta di imparare il Corano. Il padre lo frusta: chiesti 5 anni

Una condanna a cinque anni di carcere per un genitore accusato di maltrattare il figlio che non riusciva ad imparare a memoria il Corano. Questa la richiesta avanzata ieri, al termine della requisitoria davanti ai giudici del Collegio di Rimini, dal pubblico ministero Annadomenica Gallucci, nei confronti di un cittadino senegalese, di 46 anni, che dal 2012 fino al 2020 avrebbe maltrattato il figlio, un ragazzo che oggi ha meno di 15 anni, affetto da una patologia congenita. Il ragazzino non capiva l’arabo e non riusciva ad imparare i versetti del Corano, per cui il genitore usava metodi educativi ritenuti maltrattamenti veri e propri. Il ragazzino è rappresentato dall’avvocato Martina Montanari, mentre il padre è difeso dall’avvocato Viviana Pellegrini. L’udienza è stata rinviata al 9 maggio.

I maltrattamenti, stando alla ricostruzione degli inquirenti, sarebbero iniziati nel 2012 e andati avanti per quasi otto anni. L’indagine, affidata dalla Procura ai

carabinieri, era scattata non per

una denuncia da parte della madre ed ex compagna dell’uomo,

ma in seguito alle segnalazioni

fatte da alcuni medici dell’ospedale che avevano avuto in cura

il bambino. Affetto da una patologia congenita, durante una visita il bambino aveva dato segnali di un profondo malessere,

che non erano sfuggiti ai dottori. Ai quali aveva confidato che

il padre molto spesso lo insultava e picchiava, arrivando a frustarlo. Stando alle varie testimonianze raccolte, il senegalesenon esitava a offendere il figlio

("sei uno stupido, un imbecille"). Lo faceva soprattutto quando il bambino si rifiutatava di studiare il Corano e impararlo in

lingua araba. Per il senegalese, che è un fervente religioso, questo era davvero inammissibile. Per questo – secondo la ricostruzione degli inquirenti – lo picchiava e, a volte, lo frustava utilizzando cavi dei caricabatterie del telefono e altri oggetti. Ieri mattina, in aula, era presente il ragazzo, che nel corso della sua deposizione ha sostanzialmente confermato il quadro accusatorio scaturito a seguito degli accertamenti svolti dai carabinieri. Il legale del senegalese aveva chiesto di alleggerire l’accusa derubricandola ad abuso dei metodi di correzione.