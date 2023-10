Si rinnova la macchina comunale: la sindaca accoglie in municipio 24 nuovi dipendenti

La sindaca Franca Foronchi ha accolto 24 nuovi dipendenti del Comune di Cattolica che hanno preso il posto del personale non più in servizio, tra mobilità e pensionamenti. La macchina comunale, dunque, si rinnova e non poco. Una macchina comunale che si è sempre più snellita in questi anni anche per l’austerity degli ultimi tempi in ambito di amministrazioni pubbliche. Si pensi che negli ultimi 20 anni si è passati dai circa 220 dipendenti di inizio 2000 ai 170 attuali (103 donne, 67 uomini). La prima cittadina ha accolto i nuovi dipendenti in sala della giunta per la presentazione ufficiale, con il segretario Andrea Volpini, l’assessora alla Polizia municipale Claudia Gabellini e la posizione organizzativa al personale Francesco Bendini. Significativo il discorso di benvenuto che la sindaca Foronchi ha rivolto ai 24 nuovi volti di Palazzo Mancini. "Molti di voi sono a tempo indeterminato – ha spiegato la prima cittadina – la nostra squadra di amministratori invece è una parte politica che è di passaggio, eletta dai cittadini. Noi cambiamo, voi restate. Ci sono tanti aspetti importanti nella vita: affetti, figli, amici e il lavoro. Al lavoro dedichiamo tanta parte del nostro tempo. E dobbiamo svolgerlo al massimo, con la consapevolezza che i nostri datori di lavoro sono i cittadini. Affrontate il lavoro con il sorriso. Mettetecela tutta. E buon lavoro al servizio della nostra bella Cattolica".

lu. pi.