"Si rischia l’offesa alla memoria"

"La storia è storia, nulla di più". Racconta Guazzoni Marilena, milanese in vacanza a Rimini da qualche giorno. "La nostra guida turistica ieri ci ha raccontato la storia della statua e mi è subito sorto il dubbio se sia giusto riporla nuovamente in un luogo dedicato alla memoria di tre ragazzi uccisi a causa del fascismo. Alla fine dipende da dove si guarda la questione per cambiare ciò che si pensa. Se si vuole dare un significato politico alla questione è un conto, altrimenti la storia resta tale, così come il volto di un condottiero romano. Se invece il punto di vista cambiasse allora sono d’accordo che non sarebbe giusto rimetterla proprio in questo luogo, potrebbe risultare un’offesa alla memoria".