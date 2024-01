Si rompe un tubo. Allagata via Veneto

Operai e code lungo la via Veneto nella mattinata di ieri. Che ci fosse un problema nei sottoservizi lo si è capito quando un tratto di viale Veneto ha cominciato ad allagarsi. Sul posto sono arrivati operai e mezzi per cominciare lo scavo e capire cosa si era rotto. Ad avere ceduto è stato un vecchio tubo in polietilene che portava a un’abitazione privata. Gli operai hanno dovuto aprire una trincea nell’asfalto per poter raggiungere la perdita e sostituire il tubo. L’entità dei lavori ha posto la necessità di piazzare un cantiere stradale che ha occupato una delle corsie della carreggiata. Il traffico ne ha risentito anche perché i lavori sono proseguiti per tutta la mattinata arrivando all’ora di pranzo. A lavorare senza pause per sistemare la perdita sono stati gli operai di Hera giunti su richiesta del Comune e di Geat, la società in house del municipio riccionese.

I semafori temporanei hanno regolamentato i flussi di veicoli visto che per ore è rimasto aperto lo scavo sul viale Veneto in direzione monte. Solo quando il tratto di condotta è stato sostituito con la piena riparazione della perdita, è potuta cominciare l’operazione di riempimento della trincea. Gli operai hanno terminato le operazioni verso le 13 e solo successivamente è stato possibile riaprire al transito entrambe le carreggiate del viale.