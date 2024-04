Si sblocca il piano del traffico: "Prime mosse già entro aprile"

Il piano del traffico per la Regina sarà realtà entro il mese di aprile. La prima cittadina Franca Foronchi sgombra ogni dubbio ed annuncia che l’iter burocratico per la nuova viabilità cittadina tra sensi unici, ztl, limiti dei 30 km/h, parcheggi, ecc. arriverà a breve. Dopo mesi di attesa ora ci siamo e tutto avverrà nel corso della primavera, per essere pronti per l’inizio estate. "Abbiamo risposto ad osservazioni di cittadini e categorie economiche sul piano del traffico in questi mesi ma adesso ci siamo – conferma Franca Foronchi, sindaca di Cattolica – stiamo ultimando gli ultimi aspetti burocratici poi presenteremo le novità in assemblea pubblica a tutta la città. Credo, a questo punto, entro aprile. Poi il piano lo renderemo perativo e lo attueremo in vista dell’estate".

Dunque, ci siamo, in piena primavera la Regina corre per attuare le modifiche annunciate da tempo. Tra le novità nuovi limiti alla velocità in alcune vie della zona a mare, 30 km/h, più ztl, zone a traffico limitato specie di sera, ma anche più piste ciclabili e parcheggi. "In particolare siamo già pronti per allestire la nuova pista ciclabile in via Fiume – conferma la sindaca – nei prossimi giorni in quella via il piano del traffico diventerà già operativo almeno con la nuova pista ciclabile che da via Del Prete passerà proprio in via Fiume".

Tante le curiosità ed i cambiamenti per un piano del traffico che è stato al centro di numerosi dibattiti nel 2023 e del quale da alcuni mesi non si sapeva più nulla. Ma ora l’amministrazione comunale spinge sull’acceleratore proprio all’apertura della nuova stagione estiva. Interessante anche la gestione del traffico sul lungomare dove l’amministrazione comunale non vieterà il transito ai bus turistici, come inizialmente ipotizzato.

Ma, invece, ha annunciato controlli e multe sempre sul lungomare per garantire soste veloci per il carico e scarico di turisti e bagagli. Tutti nodi che verranno sciolti nelle prossime settimane quando il piano sarà illustrato nei dettagli e saranno spiegate le nuove strategie per la circolazione in una città che d’estate passa da 16.000 a oltre 80.000 residenti. Altra questione la gestione dei parcheggi a strisce blu lungo le vie del centro, e nei parcheggi di testata lungo tutto il tessuto cittadino ed in periferia. Tante le sfide per una città che vuole vivere di turismo ed il cui territorio è sempre più ricco di attività economiche, case e servizi.