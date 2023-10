Si sblocca la norma salva dehor: "Bene la proroga, sono necessari"

Si brinda per la norma salva dehors. L’annuncio è arrivato nel fine settimana con gli onorevoli di Fratelli D’Italia a rilanciare con agenzie e canali social l’accoglimento dell’emendamento al Ddl concorrenza che proroga di un anno l’esistenza dei dehors anche in assenza dell’autorizzazione paesaggistica. Di fatto se oggi un’attività ha tavolini e sedie all’esterno in centro storico, può permettersi di non richiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza per mantenerli anche nel 2024.

La fumata bianca giunta da Roma fa contenti tutti. I titolari dei pubblici esercizi possono tirare un sospiro di sollievo dopo avere evitato lungaggini burocratiche il cui risultato non è mai scontato. Soddisfatto anche il Comune il cui assessore alle Attività economiche Juri Magrini ha puntato molto sul progetto comunale Open space, che di fatto concede possibilità e opportunità a quelle attività che vogliono ampliarsi sulle aree pubbliche.

Le sirene romane sono arrivate dopo l’incontro che si è svolto venerdì mattina nella sede di Confcommercio a Rimini. Un incontro molto partecipato al quale era presente il presidente di Fipe Confcommercio, Gaetano Callà, e l’assessore Magrini.

"Siamo senza dubbio soddisfatti di quanto si sta facendo a Roma - premette il presidente di Confcommercio Gianni Indino -. L’accoglimento dell’emendamento che consente la proroga per i dehors è un fatto positivo. Ora attendiamo che si esprima il Comune e ci sia il passaggio in consiglio comunale sul regolamento". La partita tra la categoria e il Comune è più ampia del solo permesso da rinnovare per lasciare in piazza tavoli e sedie. Andremo a presentare le nostre richieste" riprende il presidente. Tra queste vi è la semplificazione delle domande da presentare, per tagliare i tempi e la complessità che spesso comporta l’iter burocratico. Poi c’è il tema delle tariffe a tenere banco. In pandemia è esplosa la moda dei dehors generata dalla necessità di trovare spazi aggiuntivi per lavorare rispettando quello che era il distanziamento necessario dovuto alla trasmissione del virus. Oggi le aree esterne dei locai sono diventate una necessità perché è quanto richiede il cliente. Non è raro vedere un locale anche in queste settimane di ottobre o in periodi più freddi, semi vuoto all’interno ma con tavoli pieni all’esterno. Tuttavia dallo scorso anno la tariffa del suolo pubblico si paga e sta ai Comuni decidere se avanzare sconti oppure no.

Per fare fronte a spese che potrebbero essere considerate eccessive da diverse attività, Fipe Confcommercio andrà a chiedere una rimodulazione delle tariffe. Se in estate, nel periodo di maggiori utilizzo dei dehors e di conseguenza di maggior incasso, ci può stare il ‘prezzo pieno’, quando il freddo arriva si può pensare a una diminuzione del canone da pagare al Comune. Di una cosa il presidente Indino è sicuro: indietro non si può tornare. "I dehors sono ormai un elemento importante per la città. Contribuiscono al decoro e presidiano i luoghi e le piazze attraverso la loro presenza, illuminando e portando persone. Rinnovare la possibilità di mantenerli è una soluzione voluta da tutti che accogliamo con favore".

Andrea Oliva