Si sblocca la rotonda in zona artigianale

Ci siamo, mercoledì sera prossimo in consiglio comunale a Palazzo Mancini la Regina si appresta a dare il via libera per il progetto della nuova rotatoria tanto attesa in zona artigianale di Cattolica, tra via Mercadante e via Rota. Cna e le aziende del territorio si auguravano da tempo che partissero i lavori o che almeno l’iter progettuale potesse procedere spedito, ed ora è tutto pronto. Oltre 100.000 metri quadri di nuovo ampliamento produttivo, infatti, con nuove importanti aziende, necessitava da tempo di una nuova e determinante viabilità con al centro proprio la nuova rotatoria. Dopo anni di attesa e di complesso iter burocratico ed amministrativo dunque l’intera progettazione è in fase di decollo.

L’amministrazione comunale cattolichina finanzierà gli espropri, che avverranno però sul territorio di San Giovanni, come prevede il piano provinciale per tale intervento, mentre l’opera sarà finanziata dagli oneri di urbanizzazione a carico di Fom, nota azienda che di recente ha ampliato i propri spazi produttivi. In piena zona artigianale, dunque, Cattolica e San Giovanni avranno una nuova viabilità, favorevole anche per i mezzi pesanti.

Sorridono operatori ed associazioni di categoria: "C’è grande soddisfazione perché vediamo finalmente la fine di un lungo lavoro di 5 anni – dice Matteo Fabbri, segretario Cna Cattolica e San Giovanni – che ha visto un iter complesso dove non sono mancati intoppi ed alcuni periodi di stallo che avevano preoccupato non poco i nostri operatori. Ora finalmente ci siamo, anche perché la rotatoria è fondamentale per la viabilità di un’area dove anche il prossimo inverno ci saranno ulteriori importanti insediamenti che coinvolgeranno ancor di più la viabilità. Ringraziamo le due amministrazioni comunali che, con un ottimo lavoro di coordinamento, sono arrivate a questo punto. Ora attendiamo fiduciosi l’ultimo atto in consiglio comunale mercoledì sera".

Una volta incassato il via libera, i tempi di realizzazione potrebbero essere piuttosto brevi per un’area artigianale importantissima con centinaia di posti di lavoro e tanti importanti nuovi insediamenti produttivi per entrambi i Comuni di Cattolica e San Giovanni. Centinaia di famiglie sono legate all’economia dell’area artigianale che è in continua espansione. E proprio la viabilità attendeva di essere migliorata e perfezionata anche per la vicinanza del casello A14.

Luca Pizzagalli