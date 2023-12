Si sblocca l’area ex Carlini: in arrivo case, ciclabili e un parco

È l’ultima grande area ’libera’ rimasta a Villa Verucchio, il cui intervento urbanistico potrà cambiare il volto al paese. Parliamo della zona ex Carlini, dal nome della storica famiglia di Verucchio. La giunta ha discusso e approvato il progetto: 3mila metri quadrati di area edificabile. Qui sorgeranno nuovi appartamenti, parcheggi e aree verdi, a due passi da piazza Europa. Per garantire la viabilità , sarà necessario sfondare la via Trento, attualmente chiusa. "Il piano urbanistico per l’area di via Pedrosa vedrà finalmente la luce nel 2024. Ne andiamo orgogliosi, così come dovrebbero essere felici gli amministratori che nel 2007 lo approvarono e poi l’hanno mantenuto negli strumenti urbanistici entrati in vigore successivamente – dice la sindaca Stefania Sabba (foto) - Lo sblocco della situazione dipende dal fatto che, stando alle attuali norme urbanistichi regionali, saranno azzerate tutte le previsioni non previste in convenzione entro il 31 dicembre". L’accordo tra i numerosi proprietari dell’area, disponibili a un progetto unitario che prevede lo sfondamento di via Trento, la costruzione di edifici di ultima generazione, aree verdi, piste ciclabili e parcheggi, è arrivato il mese scorso. Per la minoranza si tratta del piano urbanistico più importante degli ultimi 20 anni.

Ma il gruppo Verucchio Domani (area Pd) non ci sta. Nel mirino non c’è tanto il nuovo cemento previsto nella zona ex Carlini, la cui edificabilità era prevista da anni, ma il metodo usato dalla giunta. Che "aveva dato ampie rassicurazioni – attacca il capogruppo Christian Maffei – in merito a un confronto sul progetto nell’interesse del paese. Qualcuno ipotizzava addirittura un’assemblea pubblica in cui vedere il progetto e discuterlo. Invece la giunta di Verucchio ha approvato quel piano senza mostrarlo e spiegarlo a nessuno. L’esercizio della democrazia è stato negato ai consiglieri comunali". E "neppure i residenti dell’area interessata, per i quali le cose cambieranno tanto, hanno avuto modo di conoscere il piano". La Sabba respinge le polemiche e le definisce "inutili e strumentali. Dopo la stipula della convenzione davanti al notaio (che avverrà venerdì, ndr) e fino all’autorizzazione del progetto esecutivo, ci sarà tutto il tempo di visionare il progetto insieme alle minoranze e apportare ogni eventuale miglioria".

m.c.