Si sblocca l’hotel Le Conchiglie: "Corsa per aprire in estate"

Un permesso di costruire convenzionato per salvare la prossima stagione dell’hotel Le Conchiglie. La nuova proprietà con Andrea Falzaresi si è trovata davanti al muro della burocrazia nel recupero del grande albergo in zona Marano. In municipio gli uffici tecnici stanno spingendo per accelerare l’iter autorizzativo, ma di mezzo ci sono anche altri enti a partire dalla Soprintendenza. "Nelle ultime settimane sono state superate alcune importanti questioni che permettono di avviare immediatamente l’iter procedurale" precisano dal municipio riccionese. Una volta depositato ufficialmente il progetto, verrà avviata la Conferenza dei servizi. La proprietà scalpita: "Questa fase dovrà arrivare all’autorizzazione entro novembre – premette Falzaresi – altrimenti non riusciremo a stare più nei tempi che ci siamo dati. Abbiamo già dovuto rivedere i piani, ma se da dicembre potremo intervenire allora garantiremo l’apertura delle 92 stanze del blocco principale il 7 giugno. Con il Comune c’è una collaborazione costruttiva".

Non verrà invece recuperata, per ora, la parte retrostante. Anche sulla spiaggia prospiciente il complesso alberghiero, ad uso esclusivo dell’hotel, si interverrà in futuro. "Si tratta di un progetto strategico per l’amministrazione e per il comparto turistico – dice l’assessore Christian Andruccioli –. L’investimento contribuirà a rilanciare l’attrattività turistica e a riqualificare una zona cruciale per il futuro di tutto il territorio".

Andrea Oliva