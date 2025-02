Si ’scalda’ la pizzeria da Michele

Tempo poche settimane e in via Mentana aprirà finalmente L’antica pizzeria da Michele. I lavori fervono da mesi, mancano ancora pochi ritocchi e presto il ristorante inaugurerà. Nel frattempo è iniziata la ricerca del personale di sala per la pizzeria. Che sarà la 33esima in Italia per la catena di ristoranti fondata a Napoli, che vanta anche una trentina di locali all’estero. L’antica pizzeria da Michele è sbarcata in Emilia Romagna 5 anni fa, con il primo locale a Bologna. Da allora se ne sono aggiunti altri 3 a Modena, Ferrara e Ravenna. E "non potevamo mancare in una città come Rimini", dice l’ad della catena Francesco De Luca.