Si scalda la spiaggia. Saltavaggi all’attacco: "Pasqua senza di noi?. Pronti a fare ricorso"

Pasqua senza torrette in spiaggia? "Siamo pronti a impugnare l’eventuale provvedimento e presentare anche ricorso al Tar". I marinai di salvataggio fanno muro contro la mediazione che le Cooperative dei bagnini avrebbero trovato con la Capitaneria di porto per evitare di allestire e pagare il servizio di salvataggio a partire dalla Pasqua, e per il successivo periodo dei ponti del 25 aprile e primo maggio. Per capire l’origine della rabbia dei salvamenti bisogna fare un salto indietro nel tempo arrivando al 27 agosto dello scorso anno quando la Capitaneria di porto competente su territorio nazionale emana un’ordinanza in cui lega l’apertura dello stabilimento balneare al servizio di salvamento. Gli effetti si sono visti a settembre quando la maggior parte dei bagnini collegati alle cooperative ha messo in atto una serrata di protesta chiudendo gli stabilimenti, ed evitando di accollarsi costi e responsabilità in periodi della stagione con una scarsa affluenza.

Nelle ultime settimane è partita una mediazione tra le Cooperative dei bagnini e la Capitaneria di porto per disciplinare l’attività in spiaggia in un periodo in cui l’affluenza ‘balneare’ si presume sia limitata. Stando a quanto emerso, nel periodo della Pasqua e nei ponti successivi si potrebbe fare a meno dei salvataggi compilando un Documento di valutazione dei rischi e mettendo i cartelli che avvisino i bagnanti che il servizio di salvataggio non c’è.

"A quanto pare - premette Salvatore Guitto della Filcams Cgil - oggi si terrà l’incontro conclusivo tra Capitaneria di Porto e imprese balneari. In tale occasione, per risolvere la questione della cosiddetta ‘bassa stagione’, si prevederebbe la definizione di uno speciale ‘Documento di Valutazione dei Rischi’ che, integrando il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, escluderebbe, già a partire dalla prossima Pasqua, la presenza dei marinai di salvataggio in torretta. Questo, vale la pena ribadire, quando l’ordinanza integrativa 2024 della stessa Capitaneria riminese sanciva (Art.1 c.5): ‘...i concessionari dovranno garantire il servizio di salvamento ogni qual volta le strutture siano aperte al pubblico con finalità di balneazione’". Al tavolo i sindacati dei marinai di salvataggio non ci sono, mentre "il tema richiederebbe il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o dei sindacati. Quale legittimità esclusiva avrebbero i bagnini nel discutere un Documento di valutazione dei rischi con la Capitaneria di Porto?".

Il sindacato non si limita a una protesta: "Resta ferma la nostra intenzione d’impugnare in tutte le sedi competenti eventuali accordi presi senza il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, o comunque in contrasto con normative a nostro avviso inderogabili". Per Guitto sarebbe un paradosso che la Capitaneria derogasse alla presenza delle torrette all’apertura degli stabilimenti quando con sua stessa ordinanza di settembre li rendeva necessari. Sindacati e lavoratori vogliono fra parte della trattativa. "Non siamo a chiedere una presenza fissa anche in periodi di bassa stagione, ma riteniamo necessaria una contrattazione che porti a una calendarizzazione delle aperture ad esempio nei weekend e nei ponti primaverili, considerando le incognite del meteo ed eventuali recuperi". Se al contrario si partirà senza salvataggi, allora arriveranno i ricorsi.

