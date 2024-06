Si schianta con la macchina contro una villetta

Perde il controllo dell’auto, forse a causa di un malore, abbatte un cancello e si schianta contro il muro di una casa. È successo ieri intorno alle 9 all’incrocio tra le vie Bilancioni e di Mezzo. Ad avere la peggio, nello schianto, un 33enne alla guida di una Fiat Bravo che stava percorrendo la via Bilancioni. Nell’impatto, molto violento, ha riportato numerose lesioni ed è stato per questo trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. È finito in pronto soccorso, venendo dimesso nel pomeriggio dopo gli accertamenti dei medici.

Grande la paura per un incidente che poteva avere conseguenze molto peggiori. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale. Ai vigili ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica. Stando a quanto emerso fin qui, il 33enne avrebbe ‘bruciato’ lo stop posto all’incrocio attraversando a velocità sostenuta, con la sua Fiat Bravo, l’intersezione, rischiando quasi di impattare contro un’Audi che si trovava parcheggiata lungo la strada. Non è chiaro cosa lo abbia portato a perdere il controllo: forse si è sentito male al volante, forse una distrazione o un colpo di sonno. Sta di fatto che la macchina, dopo aver percorso parecchi metri, si è diretta contro il cancello di una villetta, sfondandolo. La corsa è terminata contro il muro dell’abitazione e con la parte anteriore del mezzo quasi completamente distruttura.

L’automobilista non ha perso i sensi ma ha comunque riportato delle lesioni a seguito dell’urto con la cancellata e con il muro. Visitato sul posto dal personale sanitario dell’auto medicalizzata, è stato portato al pronto soccorso del Bufalini e, dopo le prime cure e gli accertamenti, è stato dimesso in giornata.