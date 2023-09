Si schianta con la moto, 65enne in coma

Un riccionese di 65 anni è in coma all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena dopo essere stato ricoverato per una brutta caduta in moto avvenuta nel tratto faentino della A14. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dello spaventoso incidente avvenuto poco prima delle 21.20 di domenica. I rilievi sono stati affidati alle pattuglie della polizia stradale di Forlì, accorsi sul posto insieme ai mezzi del 118. Stando a quanto emerso, pare che il 65enne fosse alla guida di una moto di grossa cilindrata e che stesse percorrendo la carreggiata sud dell’autostrada indicativamente all’altezza di Faenza, quando si è verificato il sinistro. Insieme a lui, in sella al bolide, c’era anche una donna, rimasta a sua volta coinvolta nello schianto. Per cause che devono ancora essere accertate, il centauro avrebbe perso il controllo e la moto si sarebbe schiantata. Un impatto molto violento, anche se da quanto emerso pare che nella dinamica non siano stati coinvolti altri veicoli. Sul posto è accorsa nel giro di pochi minuti l’ambulanza del 118 a sirene spiegate insieme agli agenti della polizia stradale che hanno parzialmente chiuso il tratto di A14 interessato dall’incidente per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Il ferito, una volta stabilizzato sul posto dal personale sanitario, è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, insieme alla donna che si trovava con lui. Quest’ultima è stata dimessa nel giro di poco, mentre il 65enne fino a ieri risultava ancora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale cesenate. Il personale medico si riserva la prognosi. Sarà ora compito degli agenti della polizia stradale ricostruire nel dettaglio l’esatta dei sequenza dei fatti per stabilire come sia avvenuto il brutto incidente che ha coinvolto il 65enne.

Quello appena trascorso è stato un weekend di ‘passione’ sulle strade della Romagna, vista la concomitanza con il Gran Premio della Riviera di Rimini e di San Marino che ha richiamato un pubblico da record. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine e personale di sicurezza ‘a guardia’ degli incroci, delle rotatorie e delle strade ad alta densità di traffico.