Si schianta contro platano, l’albero gli crolla addosso: paura per un 34enne

Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un albero che gli crolla addosso. Un incidente spettacolare, per fortuna senza gravi conseguenze, quello avvenuto ieri intorno alle 10,30 a Villa Verucchio sulla Marecchiese, a pochi metri dalla Stazione rosa e da piazza Risorgimento. Miracolosamente illeso l’uomo alla guida dell’auto, un 34enne senegalese che vive a Verucchio. L’uomo, al volante di una Nissan Juke, ha improvvisamente perso il controllo della vettura mentre procedeva in direzione mare-monte. La vettura ha sbandato sulla destra della carreggiata, finendo la sua corsa contro un grosso platano che costeggia la strada. L’impatto è stato violentissimo: l’albero, colpito in pieno, si è spezzato in due ed è caduto sulla parte posteriore della macchina.

Nonostante lo schianto e il crolo della pianta, il giovane senegalese è uscito da solo dall’abitacolo. Era visibilmente scosso, ma per fortuna non ha riportato ferite, tant’è che non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto è arrivata subito una pattuglia dei carabinieri. Hanno ascoltato vari testimoni e lo stesso senegalese. Escluso che guidasse sotto l’effetto di alcol o di droghe: il 34enne è risultato negativo a tutti i test. Si ipotizza un colpo di sonno o un lieve malore che avrebbe causato l’incidente. Insieme ai carabinieri sono intervenuti, poco dopo, anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi dell’incidente e gestito il traffico lungo la Marecchiese, mentre una squadra di operai del Comune di Verucchio ha provveduto alla rimozione dell’albero e alla messa in sicurezza della carreggiata. La viabilità su via Marecchiese è tornata regolare poco prima delle 13.

m.c.