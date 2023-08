Si schianta in scooter: paura per una ragazzina

Tanta paura ieri a Santarcangelo, in via Pascoli, per l’incidente che ha visto coinvolta una minorenne in scooter. Per cause ancora da accertare, all’improvviso la ragazza ha perso il controllo del motorino cadendo e finendo così rovinosamente sull’asfalto. L’incidente è avvenuto intorno alle 12,15 lungo via Pascoli, vicino all’incrocio con via Dante Di Nanni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. La ragazza è stata portata in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, ma non è in pericolo di vita. L’incidente ha causato rallentamenti e code su via Pascoli, ma verso le 13 la situazione era tornata già alla normalità.