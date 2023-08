Si sente male in albergo a Rimini: vacanza rimborsata

Rimini, 17 agosto 2023 – Il bagnino Silvano le aveva preparato una pedana più vicina al mare, perché nonostante il suo handicap Elena potesse osservare da vicino le onde e toccare con le mani la sabbia dorata.

Poi però accade il peggio con uno sgradevole imprevisto che al sole sostituisce l’ombra. Mentre soggiorna in hotel nella sua camera vista mare, Elena è obbligata a spostarsi come di consueto con un sollevatore, ma comincia ad accusare forti dolori ossei. L’indomani si rende necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che utilizzano una performante barella montascale, spostandola dal quinto piano dell’albergo di Rivazzura, ormai diventato come una prigione. L’intervento è necessario poiché la lettiga dell’ambulanza non entra nell’ascensore e Elena non riesce a sedere sulla carrozzina, né di conseguenza a prendere l’ascensore. La prognosi rilasciata dai medici dell’Infermi parla di una microlesione al femore.

Poi però arriva il finale fortunato. Il gestore dell’hotel Telstar non ci pensa un attimo e rimborsa interamente a Elena e al suo compagno, la quota del soggiorno. In più dall’ospedale l’ambulanza, la sera stessa, riaccompagna Elena direttamente al suo domicilio di Malgrate, in provincia di Lecco. Succede ai tempi degli scontrini lievitati per un cubetto di ghiaccio nel caffè o per il taglio in due di una focaccia.

Ma la storia di Elena parla di un’eccellenza turistica che esiste ancora. Esiste anche se non si sente. Gli elementi positivi non sono pochi. Un bagnino che si fa in quattro per rendere accessibile la spiaggia a una disabile, l’albergatore sensibile che anziché aumentare il conto della camera lo porta a zero.

E infine il caso di buona sanità, con cui viene messa a disposizione un’ambulanza in pieno agosto per riportare la turista Elena a casa. È l’esempio perfetto di accoglienza turistica unito alla proverbiale ospitalità romagnola. Elena, disabile in carrozzina, di 48 anni, veniva in vacanza a Rimini da anni e si era informata bene sull’accessibilità dell’albergo (e dell’ascensore) per i disabili, pianificando così la vacanza nei dettagli, ma non è bastato.

A raccontarlo è il compagno, Salvatore Vicino. Premuroso e di gran cuore ha voluto segnalare l’accaduto al Carlino con una sua recensione speciale.

"Volevo ringraziare l’hotel Telstar, lo staff, i vigili e i medici, e anche Silvano del bagno 123, perché si sono mostrati magnifici. Silvano ha messo le pedane vicino alla spiaggia in modo che Elena potesse vedere il mare da vicino. L’albergatore, dopo l’infortunio, ha rimborsato l’importo della vacanza che ci rimaneva dal 12 al 22 agosto. Inoltre, tutte le nostre richieste sono state accontentate". Soddisfatto anche Elsabbagh Mahmoud, gestore dell’hotel: "È un’esperienza che non auguro a nessuno, mi dispiace per la signora Elena. Non ci ho pensato un attimo, le ho rimborsato subito la vacanza. Sono rimasto toccato. E dispiace tanto vedere una persona che soffre così, non potevo agire altrimenti, ho fatto davvero tutto il possibile".