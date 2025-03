Si sente sola e chiama i carabinieri. I militari vanno a trovarla in ospedale

Voleva qualcuno con cui parlare. Nonostante le visite dei parenti, i colloqui con medici e infermieri, sentiva il forte bisogno di chiacchierare con qualcuno.

E così tre giorni fa Denisa Mombelli, 74enne ricoverata all’ospedale di Novafeltria, ha chiamato il 112, e ha chiesto di parlare con i carabinieri. "Voglio solo chiaccherare un po’". I militari hanno fatto di più. Dopo aver conversato a lungo con la signora al telefono, l’operatore della centrale ha chiamato la stazione dei carabinieri di Pennabilli, spiegando ai colleghi la situazione. Il giorno stesso, con grande stupore della donna, una pattuglia di carabinieri si è presentata all’ospedale ’Sacra Famiglia’ di Novafeltria e ha fatto visita all’anziana. Alla vista dei militari Denisa si è commossa: "Mi avete fatto una bellissima sorpresa". I carabinieri sono rimasti a lungo in stanza con lei. Hanno parlato con Denisa, l’hanno ascoltata e e rassicurata, per poi tornare in servizio e proseguire con i controlli del territorio. Denisa si è commossa e ha ringraziato i carabinieri per il conforto e il tempo trascorso insieme a lei. Così come si sono emozionati i suoi cari, quando hanno saputo della visita dei carabinieri in ospedale.