Si sposta il concerto di Frida Bollani L’ingresso sarà gratuito

Il concerto di Frida Bollani Magoni, previsto inizialmente nel piazzale del porto, si svolgerà in piazzale Ceccarini, davanti al Palazzo del Turismo. Organizzato da Riccione Teatro e dalle associazioni di volontariato Parkinson in rete di Riccione e Anmic il concerto si terrà sabato alle 21.30 in occasione delle celebrazioni della Madonna del Mare. Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito – non più con ticket a pagamento – con la possibilità di effettuare una donazione volontaria che sarà devoluta alle associazioni di volontariato.