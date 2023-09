"Si sta indebolendo la sanità pubblica"

Le questioni sollevate pubblicamente dai medici in un inontro con la segreteria di Stato per la Sanità, sono state tra i temi dell’ultima puntata di ‘Csdl Informa’. "I sistemi sanitari, a San Marino ma anche in Italia e in molti paesi europei – dice il segretario della Federazione Pubblico impiego Antonio Bacciocchi – attraversano una fase molto critica. Ci sono grandi difficoltà nel trovare tutto il personale medico necessario. A San Marino si è cercato di intervenire, in maniera non del tutto corretta, con una norma speciale per i medici che ha stabilito il trattamento normativo e retributivo di questa categoria, per allinearli agli standard italiani e di alcuni paesi europei. Quella legge ha estromesso il sindacato nel confronto, portato avanti direttamente dalla politica con il corpo medico. Il problema è che il nostro sistema sanitario dovrebbe essere attrattivo dal punto di vista professionale. L’obiettivo è far arrivare a San Marino medici che vogliono far crescere le proprie esperienze e capacità professionali. Invece, molti scelgono San Marino per motivi legati ai carichi di lavoro, più ‘umani’ rispetto ad altre realtà". Purtroppo "la direzione in cui sta andando sia San Marino che l’Italia, è un indebolimento dell’offerta di sanità pubblica ai cittadini. Vediamo adesso come si muoverà il governo".