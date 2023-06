Si studia inglese

Non solo lettini e ombrelloni. Partite anche le vacanze in barca con offerte da numerosi skipper riminesi. Chi propone escursioni nautiche sino alla splendida Vallugola, chi settimane di vacanze e studio - dedicate in Croazia. E’ il caso dello skipper Alessandro Zamagna, già protagonista di una Mini Transat con attraveramento dell’Atlantico in solitario su una barca di 6,5 metri. Zamagna propone vacanze didattiche ai ragazzi dai 13 ai 17 anni. Oltre a lezioni di inglese, a bordo si apprendono anche rudimenti di astronomia, durante la traversata notturna di andata con destinazione Lussino. E molto altro: teoria della vela, gare di nodi, elementi di cartografia, ancoraggio e immersioni. Conversazioni e giochi tassativamente in inglese, con l’insegnante Elisa Delvecchio.