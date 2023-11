Si torna a pattinare sul ghiaccio: "A Riccione una pista al coperto"

Torna la pista di pattinaggio a Riccione. "Per noi che siamo di Riccione è importante essere qui e lavorare per il territorio, con due piste a poca distanza l’una dall’altra, in piazzale Roma e a Misano in piazza della Repubblica" premette Stefano Burotti responsabile della Ditis Italia srl, la società che realizzerà la pista. L’inaugurazione è attesa per il 25 novembre, assieme a quella misanese e in occasione dell’accensione delle luminarie nelle località della costa per dare il via al palinsesto delle iniziative natalizie.

Un anno fa Riccione scelse di non avere una pista di pattinaggio su ghiaccio. Il risultato non piacque a comitati e associazioni di categoria, tanto che fin dalle prime riunioni in agosto tra associazioni e commissaria, una delle condizioni poste riguardava la presenza della pista di ghiaccio. La pista ci sarà, con una spesa ridotta da parte dell’amministrazione comunale. L’installazione e gestione della struttura riceverà un piccolo contributo pubblico a Riccione come a Misano, precisa Burotti. Le due strutture avranno superfici per pattinare simili, sui 500 metri quadrati, ma differenze sostanziali. Quella di Riccione sarà una pista di pattinaggio al coperto. "Questo consentirà un utilizzo in qualsiasi condizione meteorologica" prosegue Burotti. Attorno alla pista sarà realizzato il Giardino sul mare a cui sta lavorando Geat. È infatti la società in house del Comune ad avere avuto il compito dalla commissaria di curare gli allestimenti e le luminarie in città. "A Misano è prevista una importante novità. La pista avrà una saletta esclusiva che potrà essere utilizzata per festeggiare compleanni o organizzare eventi e aperitivi".

Non resta che pattinare: "Ringraziamo le due amministrazioni comunali per la fiducia che ci è stata accordata e per aver creduto nei nostri progetti dandoci la possibilità di mettere in piedi attrazioni adatte a tutte le età". Ma con le temperature attuali qualche dubbio sulla funzionalità delle strutture c’è. "Vediamo cosa ci riserverà il meteo. La pista di Riccione è rivolta al mare, cosa che dovrebbe aiutare se le temperature non scenderanno molto. Per quella di Misano, in piazza, dovremo verificare le condizioni climatiche".

Andrea Oliva