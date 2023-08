Si torna a scavare vicino alla Tomba bianca

Gli archeologi tornano sul colle degli Agolanti per indagare la Tomba bianca. La nuova campagna di scavi partirà nei primi giorni di settembre e proseguirà fino al 29. L’area di indagine è stata interessata in quattro distinte occasioni da campagne di scavo archeologico. La prima risale al 1984. Seguirono quelle del 1989 e nel 1999. In tempi recenti si tornò a scavare la scorsa estate. Fu in quell’occasione che gli archeologi terminarono la campagna auspicando la ripresa di scavi stratigrafici in alcuni punti strategici dell’area, per meglio determinare la natura delle strutture emerse nel 2022 e riferibili all’età romana compresa tra il II secolo a.C. e il IV secolo d.C.. Il progetto di scavi e ricerche è nato dalla collaborazione tra il Museo del Territorio di Riccione e il dipartimento di Storia culture civiltà dell’Università di Bologna, sostenuti dall’amministrazione del Comune di Riccione. Le nuove indagini archeologiche intendono ricostruire le diverse frequentazioni e occupazioni del sito sin dalla prima antropizzazione con approfondimenti all’esterno del castello, sul lato mare. Inoltre le indagini porteranno gli studenti a cercare tracce di storia anche sulla sommità del colle per verificare la presenza di strutture di età romana.