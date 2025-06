Si torna a ’Vivere Riccione’ attraverso la voce di Nek

Ancora due giorni, poi sabato 28 l’inserto "Vivere Riccione" a corredo de Il Resto del Carlino, tornerà in edicola con interviste e servizi su personaggi di primo piano, vita cittadina, curiosità, storie ed altro. La copertina è dedicata a Filippo Neviani, in arte Nek che, oltre a svelare i dettagli del concerto gratuito in programma il 5 agosto in piazzale Ceccarini, racconta il suo legame con la cittadina rivierasca fin dalla sua infanzia, quando con la famiglia trascorreva qui le sue vacanze. Poi l’adolescenza, le passeggiate sul lungomare, il primo premio della sua carriera vinto a ‘Riccione on the rock" all’inizio degli anni Novanta. Da allora un filo rosso l’ha sempre legato a Riccione . Nek confida: "Negli anni ci sono sempre tornato, prima da ragazzo con la mia band, poi in età più matura durante i tour. Riccione è diventata una tappa quasi obbligata, un luogo che fa parte del mio percorso sia personale che artistico". Nell’inserto si parlerà anche di giovani imprenditori, diplomati e universitari che, con passione e spirito imprenditoriale, hanno preso in mano il timone delle attività avviate da genitori e nonni, facendo comunque tesoro delle loro specializzazioni. Tra le storie, quella del giovanissimo Gilberto (Jimmy) Monaco. E’ appena un 13enne, ma suona il pianoforte da professionista. Da sempre appassionato di musica, padroneggia le note e, oltre a suonare, si diletta a comporre brani. Da un anno e mezzo frequenta l’Istituto musicale Tirincanti.

Nives Concolino