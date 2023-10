Si torna a Vivere Riccione tra sogni sportivi e family hotel

Questo mese Vivere Riccione fa ‘passi da gigante’. Venerdì uscirà con il Resto del Carlino il nuovo numero di Vivere Riccione. Nelle pagine torneremo a raccontare la città e i suoi protagonisti. Avremo anche un giovane riccionese, Alessandro Scarponi (nella foto), il cestista della Rinascita Rimini che sogna in grande dopo avere già indossato la maglia azzurra delle Nazionali giovanili. Alessandro sarà uno dei protagonisti della città in futuro, canestro dopo canestro. Guarderemo anche al passato, alle notti della Piramide, quando il Cocoricò valicò i confini del Belpaese finendo per dettare le mode degli anni Novanta in Europa. Un film ne ripercorre le performance che hanno fatto la storia. Lo sguardo volgerà anche al futuro e a quella zona nord che da tanto tempo attende di rinascere. Stiamo parlando del Marano.

Con Andrea Falzaresi e il socio Vittorio Pazzini, Le Conchiglie rinascono come family hotel. Ci sono già una data di apertura, nel 2025, e una tabella di marcia per ampliare offerta e strutture nei prossimi anni. Per chi vuole sedersi in platea presenteremo gli spettacoli della nuova stagione teatrale.