"Si torni allo spirito della Gradisca"

"Il cambio di data rispetto al passato lo ritengo una buona scelta – dice Antonio Carasso di Promozione alberghiera – Torniamo al 20 giugno quando un tempo c’era la Gradisca, la festa che è stata in qualche modo antesignana della Notte rosa. L’elemento vincente era che tutti gli operatori erano coinvolti. Il mio auspicio è che se vogliamo fare un evento con risonanza sui media dobbiamo tornare a essere tutti protagonisti: albergatori, ristoratori, bagnini, commecianti ed esercenti. Ritrovando quello spirito. Perché l’elemento che ha reso famosa la Notte rosa non è stato tanto il nome del singolo artista, ma l’avere una festa collettiva e partecipata per 2 o 3 giorni ovunque nella Riviera."