Si tuffano del pedalò e rischiano di annegare

Si tuffano dal pedalò e rischiano di annegare. Paura per due turisti di 18 anni in vacanza a Igea Marina da Reggio Emilia, che ieri pomeriggio si sono trovati in difficoltà mentre facevano il bagno al largo del tratto di spiaggia compreso tra i bagni 79 e 80. Decisivo l’intervento del marinaio di salvataggio Gabriele ‘Gabri’ Tosi, che in quel momento stava svolgendo il servizio a bordo del moscone. Senza perdere tempo, Tosi ha raggiunto i due giovani – un ragazzo e una ragazza – e in pochi, concitati minuti è riuscito a recuperarli entrambi, portandoli sani e salvi a terra. Protagonista di questa disavventura una comitiva composta da quattro turisti reggiani, che attorno alle 17 di ieri ha deciso di prendere il pedalò per andare a tuffarsi a circa un centinaio di metri dalla riva, una quarantina dall’imboccatura degli scogli. "La prima a lanciarsi in acqua è stata la ragazza – racconta Tosi –. Probabilmente i giovani non hanno preso bene le misure, ritenendo che il fondale fosse più basso e di potersi aggrappare agevolmente al pedalò. La ragazza ha cominciato ad annaspare e chiedere aiuto. Ho sentito le sue grida e sono corso immediatamente verso il punto in cui si trovava il pedalò". Nel frattempo tuttavia uno degli amici della ragazza ha pensato di tuffarsi a sua volta in mare per cercare di salvarla. "A quel punto c’erano due persone in acqua e mi sono trovato a dover agire in fretta. Per prima cosa, mi sono diretto verso la ragazza. Ormai era andata quasi completamente sotto, si vedevano solo le braccia. Mi sono tuffato e l’ho recuperata, aiutandola a salire a bordo del moscone. Dopo di che, sono andato verso l’altro ragazzo e ho aiutato anche lui a mettersi al sicuro". Il tutto si è svolto in una manciata di minuti. Il moscone ha fatto ritorno verso la spiaggia. La ragazza ha ingerito dell’acqua, ma è rimasta cosciente. Per lui soltanto un brutto spavento. A Tosi è invece andato il plauso degli altri bagnanti e il ringraziamento del gruppo di turisti.