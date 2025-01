"Sia fatto ogni sforzo per rilanciare l’economia"

E’ un messaggio di speranza quello di Capodanno dei Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. I capi di Stato si rivolgono ai sammarinesi residenti in Repubblica o all’estero, ma anche a chi ha scelto San Marino come la propria casa. "La speranza – dicono – la convinzione se non la certezza è che, grazie alla volontà dei suoi cittadini e all’attaccamento ai valori che caratterizzano le nostre radici, sapremo accompagnare i segnali di ripresa che con sacrificio abbiamo ritrovato. Questo nostro messaggio augurale si apre con un rinnovato appello al governo, a tutte le forze politiche, economiche e sociali, affinchè sia compiuto ogni sforzo per imprimere ulteriore impulso al rilancio e per offrire prospettive di lavoro ai cittadini e nuove risorse al Paese".