"Siamo in prima linea per la cura degli obesi"

A tre anni dalla sua apertura, la Chirurgia bariatrica di Riccione, che cura l’obesità, ha ottenuto il riconoscimento quale centro leader dell’Asl Romagna. Dal 2021 ha effettuato 128 interventi, solo 85 quest’anno, ma si conta di arrivare a 100. Sono invece 200 i pazienti seguiti. In costante crescita gli interventi, quanto l’obesità. Ne ha parlato Andrea Lucchi, direttore dell’Unità operativa di Chirurgia generale di Riccione, nel presentare la mostra ‘Chiave di svolta’, allestita al Ceccarini.

L’obesità è in crescita anche nella realtà locale?

"In Emilia-Romagna il 42 per cento degli adulti tra i 18-69 anni presenta un eccesso di peso. In particolare, il 31% (900 mila persone) è in sovrappeso e l’11% (331 mila) obeso. Il picco d’incidenza si registra soprattutto nei maschi tra i 50 e i 69 anni, anche se i pazienti sono in prevalenza donne, gli uomini sono più restii a farsi trattare per perdere peso".

L’obesità è legata a varie patologie?

"E’ multifattoriale, correlata a problematiche cardiovascolari, metaboliche, in particolare diabete, osteoarticolari , respiratorie e non per ultimo, all’incidenza di neoplasie. Il nostro Centro di chirurgia bariatrica, da quest’anno accreditato alla Sicob (Società italiana di chirurgia dell’obesità) , prevede un trattamento con team multidisciplinare che coinvolge diverse figure, nutrizionista, psicologo, psichiatra, pneumologo, endoscopista e anestesista".

Da dove arrivano i pazienti?

"In maggior parte sono romagnoli, un importante flusso comincia ad arrivare dalle Marche, qualcuno viene anche dall’Emilia. Sono più di 300 i pazienti che in Romagna si sottopongono a questi interventi, molti migrano verso altre strutture, in particolare Veneto e Lombardia. Siamo una struttura pubblica per cui il nostro obiettivo è operare i romagnoli".

Il centro di Riccione è unico?

"Il direttore generale ha nominato il nostro centro leader dell’Asl Romagna. E’ attivo anche quello di Forlì che lavora soprattutto con la bariatrica robotica. A Riccione collaboriamo anche con Forlì. In Romagna operano anche centri privati che hanno numeri esorbitanti, operano migliaia di pazienti che arrivano soprattutto da Lazio e Puglia".

Di cosa tratta la mostra?

"La mostra dell’associazione Amici obesi, intitolata Chiave di svolta, è allestita tra pianterreno, terzo e quarto piano dell’ospedale, e propone una serie di totem che attraverso gli scatti di Stefano Barattini e le narrazioni di Daniela Consonni rappresentano casi clinici di pazienti che hanno vissuto la chirurgia bariatrica. Le storie dei protagonisti sono raccolte anche nel libro fotografico scaricabile su www.amiciobesi.it.".

Nives Concolino