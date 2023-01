Siamo invasi da una marea di telecamere: forse si sta esagerando. Chi tutela la privacy?

Gentile redazione, quasi non passa giorno che l’amministrazione comunale non senta la necessità di informare sulla mare di videocamere che si stanno installando in diversi punti del territorio. Occhi elettronici che, sottolinea con orgoglio lo stesso Palazzo Garampi, saranno la bellezza di quasi quattrocento alla fine del prossimo anno. Ma stiamo impazzendo? Ma cosa dobbiamo fare con questo monte di telecamere, il Grande Fratello in salsa riminese? Va bene la sicurezza, stradale e generale, ma mi pare si stia esagerando. E chi ci garantisce la tutela della nostra privacy?

Lettera firmata