"Siamo noi la parte lesa. Adesso la città rischia la paralisi"

"Non è un addio, ma un arrivederci. Sono serena e con la forza d’animo che mi contraddistingue sono pronta a tornare in mezzo a voi. Faremo ricorso al Consiglio di Stato e siamo fiduciosi in una sentenza diversa. In caso contrario, ritorneremo al voto al più presto". Daniela Angelini esce allo scoperto. In un video la sindaca uscente condensa le emozioni contrastanti - rabbia, frustrazione, ma anche la voglia di rimettersi in gioco - scaturite dalla sentenza del Tar che ha accolto il ricorso sulle elezioni comunali 2022. "Questa botta non ci voleva - dice Angelini -. Non lo meritate voi, cittadini e operatori". Il rischio concreto è che "la città possa paralizzarsi", il tutto mentre la stagione "stenta a decollare a causa dell’alluvione e del clima". Angelini attacca l’opposizione "che ha la sfacciataggine e il cinismo di attribuire a noi questo risultato. In realtà siamo noi la parte lesa e per questo ricorreremo al Consiglio di Stato per avere giustizia in difesa dei cittadini, degli elettori che hanno espresso chiaramente la loro scelta nelle elezioni di un anno fa".