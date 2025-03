"Siamo prigionieri in casa nostra"

Ingorghi quotidiani che manco a Roma (o a Rimini, ultimamente). Con repliche in diversi orari della giornata. Dove? In via Nicolò Zeno a Bellaria. Una strada a doppio senso, ma di dimensioni piuttosto contenute, che porta (insieme alla parallela lato Sud) all’Istituto comprensivo ex Alfredo Panzini reintitolato a gennaio a Rita Levi Montalcini. "Tutti i santi giorni, domenica se Dio vuole esclusa – tuonano in coro alcuni residenti – siamo praticamente prigionieri nelle nostre case. Anni fa gli orari di entrata e di uscita di studenti e professori dalla scuola erano fissi, due soli. E già era un problema per chi abita nella via. Da quando sono stati differenziati, almeno riguardo all’uscita, le code si ripetono più volte al dì: dopo mezzogiorno, verso le 14,30, e quando ci sono i consigli di classe, il che capita spetto, anche nel pomeriggio". "Sia noi residenti che chi ci viene a trovare – fa eco una donna – evitano la strada, costretti ad altri percorsi". "La cosa assurda è che di fianco alla strada ci sono terreni liberi – aggiunge la residente –: il Comune non potrebbe verificare con i proprietari per un utilizzo anche solo temporaneo?"

"E’ necessario sin da subito – commenta il capogruppo del Partito democratico in consiglio comunale Ugo Baldassarri – mettere in campo iniziative per cercare di fluidificare il traffico in questo quadrante della città. Anche se gli orari di entrata ed uscita delle medie rispetto alle elementari sono sfalsati si vengono comunque a creare situazione di notevole disagio sia per i genitori sia per i residenti".

"Rispetto al passato – continua – le aree private possono essere sviluppate con maggiore flessibilità perché non c’è più l’obbligo del piano particolareggiato. Il problema è che l’edilizia a Bellaria Igea Marina non è più così redditizia come in passato".

Riguardo a via Zeno, molti anni fa il compianto ingegner Wilmer Zavatta presentò al Comune un progetto per allargare la strada, prevedendo anche la costruzione di alcune palazzine. Poi, però, non se ne fece nulla. Ci furono contrasti all’interno della stessa maggioranza, all’epoca di centrosinistra, e un possibile scambio di capacità edificatorie tra terreni dell’area naufragò.

Mario Gradara