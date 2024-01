"Siamo pronti a sfidare Giorgetti"

"Alle prossime elezioni amministrative di primavera ci sarà anche una lista del Movimento 5 Stelle, ma non andremo avanti da soli, con un nostro candidato sindaco. Ci uniremo alla coalizione più progressista. Il nostro obiettivo è suggerire a chi vuole sfidare l’attuale sindaco Filippo Giorgetti, di farlo ma in modo intelligente. Bisogna andare avanti tutti uniti". A chiarire la posizione del M5s di Bellaria Igea Marina è Mariano Gennari: idee abbastanza chiare per l’ex sindaco di Cattolica, che ha avuto il mandato diretto da Giuseppe Conte, per seguire da vicino le liste pentastellate in ogni città del Riminese, in vista delle prossime elezioni.

"Siamo in fase di valutazione sui componenti della lista _ spiega Gennari _ Si sono mosse un po’ di forze e ci stiamo guardando intorno. Alcuni attivisti bellariesi, che per anni hanno seguito il Movimento 5 Stelle in città, lasceranno il posto anche da consigliere. Confidiamo che arrivino nuovi colleghi. Una cosa però è certa: non andremo avanti da soli. Appoggeremo la coalizione in campo progressista". La domanda è: se il centrosinistra oggi è spaccato, con Francesco Chiaiese silurato che va avanti in solitaria con una lista civica e un suo programma, e il Pd che candida Ugo Baldassarri (che milita in politica dal 1995 ed è anche un ex amministratore), cosa farà il M5s? Con chi si unirà?

"Non siamo qui ora per scegliere tra i due. I giochi sono appena iniziati. Sicuramente il nostro suggerimento sarà quello di andare avanti uniti, avere più liste divise non aiuta e dà una mano solo all’evversario’_ continua Gennari _ Baldassarri e Chiaiese hanno temi che si avvicinano molto a valori e direttive interessanti per il futuro della nostra città. Attendiamo le prossime settimane, anche perché non sappiamo ancora se ci saranno altri candidati e liste. Il suggerimento che però faccio, è quello di seguire ciò che sta succedendo in altre parti della provincia. Il campo largo e un’ampia coalizione, è la cosa più intelligente da fare".

Dopo le riunioni di questi giorni, una anche ieri sera, Mariano Gennari è pronto a presentare il gruppo entro fine mese: "Confidiamo di completare il tutto prima del 3 febbraio, quando ci sarà l’assemblea regionale del Movimento prevista a Faenza. Gli attivisti del territorio sono pronti. C’è chi non ci sarà più in prima linea ma continuerà a lavorare con noi. Stiamo preparando un bel gruppo e siamo fiduciosi".

Rita Celli