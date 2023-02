Siamo proprio ridotti in braghe di tela: lo Stato vuole tassare anche i biliardini

Caro Carlino, si vede proprio che siamo alla frutta. E non mi riferisco al Caar, il Centro agroalimentare. Parlo del nostro Stato, o meglio dell’Agenzia dei monopòli, che dopo un tentativo infruttuoso fatto l’estate scorsa sembra tornata alla carica per far pagare la tassa anche sui biliardini. I calciobalilla! Mi sono riletto l’articolo più volte, e ho guardato la data sperando nel 1° aprile. Niente scherzo, tutto vero: sono stati fissati gli importi per i calciobalilla piazzati sulle spiagge, e non solo. Si pagherà anche a forfait per ping pong, giostrine e freccette. Che, si sa, arricchiscono i titolari. Assurdo.

Lettera firmata