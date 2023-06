Siamo solo noi con le nostre ’vite spericolate’

Manuel Spadazzi

Siamo solo noi. Che ci svegliamo con il doppio concerto di Vasco Rossi allo stadio, la fiera di ’RiminiWellness’ e la Superbike a Misano, tutto in solo weekend. Siamo solo noi, con la testa alla stagione turistica e il cuore che batte per i fratelli romagnoli flagellati dall’alluvione. Vogliamo andare al massimo, perché Rimini è Rimini. E se siamo diventati quello che siamo, lo dobbiamo anche a personaggi visionari e passionali come Bibi Ballandi, a cui la città renderà omaggio intitolandogli i giardini davanti a piazzale Marvelli. La Rimini del Bandiera gialla. La Rimini che lavora e suda, che fa ancora ’vita spericolata’ di notte e poi si ritrova al mattino a fare jogging nel nuovo Parco del mare. Questo siamo noi, e nessuno ce lo può portare via.