Sicurezza a Fontanelle: arrivano le telecamere

Parte dall’installazione di nuove telecamere il progetto "Laboratorio Fontanelle - M-Argini culturali: teste calde, acque mosse", che mira a conferire maggiore sicurezza e coesione tra i residenti della zona sud di Riccione. In programma anche interventi di decoro e un ampio cartellone di iniziative culturali che da maggio ad agosto, attraverso Città Teatro, coinvolgerà residenti, Ial, scuola di ristorazione, parrocchia Stella Maris, Caritas, nonché le associazioni Anmic, Fontanelle Futura, Millepiedi e i centri di Buon Vicinato. L’intero pacchetto inserito nel piano di rigenerazione urbana, promosso dal Comune, Regione (che ha stanziato 112mila euro) e polizia locale, pone al centro i lavori di rigenerazione e messa in sicurezza della zona. In primo piano il nuovo impianto di videosorveglianza, che prevede l’installazione di telecamere ad alta definizione in tre punti strategici, individuati col comando in capo a Isotta Macini e al vice Vincenzo Giuliani. Sono previsti in prossimità della piazza di Fontanelle e nei varchi d’ingresso, all’incrocio tra i viali Marsala e San Gallo, e su viale Puglia all’ingresso della Morcianese. In caso di segnalazioni o situazioni anomale, le immagini consentiranno d’intervenire tempestivamente. Il sistema, attivo 24 ore su 24 in conformità alle normative sulla privacy, integra tecnologie intelligenti per il riconoscimento delle targhe, il monitoraggio dei flussi e la rilevazione di anomalie. I lavori, come annunciato dall’assessore Simone Imola, interessano il parco dei Normanni, in particolare l’implementazione della pubblica illuminazione e dei giochi con sistemazione delle strutture esistenti, un pergolato in legno lungo il percorso e la piantumazione di nuove alberature. Presentate ieri nella casa del buon vicinato di zona anche le azioni volte a rafforzare il tessuto sociale del quartiere. Per favorire la coesione sociale si annunciano eventi, laboratori e iniziative teatrali multiculturali a partire da "La Ligacia", cena multiculturale nella piazza Fontanelle, che venerdì vedrà impegnato lo Ial, come pure Francesca Airaudo, protagonista di danze multieniche. Tra gli eventi anticipati spicca La Ronda di quartiere, che si terrà il 31 maggio dalle 15,30 in poi.

Nives Concolino